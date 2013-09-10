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Новости

Производитель смартфонов BlackBerry привлёк $1 млрд и больше не продаётся

Совместно с другими инвесторами в BlackBerry вложился холдинг Fairfax Financial Holdings, ранее планировавший выкупить компанию за $4,7 млрд

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Новости

Производитель смартфонов BlackBerry привлёк $1 млрд и больше не продаётся Совместно с другими инвесторами в BlackBerry вложился холдинг Fairfax Financial Holdings, ранее планировавший выкупить компанию за $4,7 млрд

Новости

BlackBerry продадут Fairfax Financial Holdings за $4,7 млрд

За каждую акцию компании выплатят по $9. При этом всего пять лет назад цена на них была почти в 15 раз выше

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Новости

BlackBerry продадут Fairfax Financial Holdings за $4,7 млрд За каждую акцию компании выплатят по $9. При этом всего пять лет назад цена на них была почти в 15 раз выше

Новости

BlackBerry уволила половину сотрудников коммерческого отдела в преддверии продажи компании

Уже в ноябре этого года производителя мобильных телефонов может полностью выкупить один из его крупнейших акцинеров — финансовая компания Fairfax Financial Holdings

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Новости

BlackBerry уволила половину сотрудников коммерческого отдела в преддверии продажи компании Уже в ноябре этого года производителя мобильных телефонов может полностью выкупить один из его крупнейших акцинеров — финансовая компания Fairfax Financial Holdings