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Производитель смартфонов BlackBerry привлёк $1 млрд и больше не продаётся
Совместно с другими инвесторами в BlackBerry вложился холдинг Fairfax Financial Holdings, ранее планировавший выкупить компанию за $4,7 млрд
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Производитель смартфонов BlackBerry привлёк $1 млрд и больше не продаётся Совместно с другими инвесторами в BlackBerry вложился холдинг Fairfax Financial Holdings, ранее планировавший выкупить компанию за $4,7 млрд
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BlackBerry продадут Fairfax Financial Holdings за $4,7 млрд
За каждую акцию компании выплатят по $9. При этом всего пять лет назад цена на них была почти в 15 раз выше
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BlackBerry продадут Fairfax Financial Holdings за $4,7 млрд За каждую акцию компании выплатят по $9. При этом всего пять лет назад цена на них была почти в 15 раз выше
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BlackBerry уволила половину сотрудников коммерческого отдела в преддверии продажи компании
Уже в ноябре этого года производителя мобильных телефонов может полностью выкупить один из его крупнейших акцинеров — финансовая компания Fairfax Financial Holdings
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