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Новости

Какова доля фальсифицированного молока в России

Молочную продукцию активно экспортируют за рубеж

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Новости

Какова доля фальсифицированного молока в России Молочную продукцию активно экспортируют за рубеж

Новости

Шесть из семи популярных творожных сырков не прошли проверку на безопасность

Данные исследования приводит Росконтроль

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Новости

Шесть из семи популярных творожных сырков не прошли проверку на безопасность Данные исследования приводит Росконтроль

Новости

Немедленная блокировка Telegram, митинг против «царя» и фальсификат в школах

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Новости

Немедленная блокировка Telegram, митинг против «царя» и фальсификат в школах The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня