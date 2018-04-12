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Какова доля фальсифицированного молока в России
Молочную продукцию активно экспортируют за рубеж
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Какова доля фальсифицированного молока в России Молочную продукцию активно экспортируют за рубеж
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Шесть из семи популярных творожных сырков не прошли проверку на безопасность
Данные исследования приводит Росконтроль
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Шесть из семи популярных творожных сырков не прошли проверку на безопасность Данные исследования приводит Росконтроль
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Немедленная блокировка Telegram, митинг против «царя» и фальсификат в школах
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
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