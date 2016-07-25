Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ученые направили Путину еще два письма с жалобами на потерю свободы

Академики призывают избавить их от давления со стороны «специалистов по финансовой отчетности»

Ученые направили Путину еще два письма с жалобами на потерю свободы

Ученые вновь пожаловались Путину на реформу РАН

Академики заявили, что их подталкивают к «очковтирательству и обману»

Ученые вновь пожаловались Путину на реформу РАН

Критикуемое учёными ФАНО хочет засекречивать их исследования

Ведомство планирует причислять к гостайне разработки в военной сфере и инновационные решения

Критикуемое учёными ФАНО хочет засекречивать их исследования

Учёные пожаловались Путину на угрозу «ликвидации научной отрасли»

Академики заявили о посягательстве финансистов из Федерального агентства научных организаций на управление не только имуществом, но и самими исследованиями

Учёные пожаловались Путину на угрозу «ликвидации научной отрасли»