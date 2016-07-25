Ученые направили Путину еще два письма с жалобами на потерю свободы
Академики призывают избавить их от давления со стороны «специалистов по финансовой отчетности»
Ученые вновь пожаловались Путину на реформу РАН
Академики заявили, что их подталкивают к «очковтирательству и обману»
Критикуемое учёными ФАНО хочет засекречивать их исследования
Ведомство планирует причислять к гостайне разработки в военной сфере и инновационные решения
Учёные пожаловались Путину на угрозу «ликвидации научной отрасли»
Академики заявили о посягательстве финансистов из Федерального агентства научных организаций на управление не только имуществом, но и самими исследованиями