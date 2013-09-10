Свиные рёбра в соусе барбекю Фёдора Тардатьяна Шеф-повар и совладелец Ferma & Williamsburg и Farmer’s Diner Фёдор Тардатьян рассказал, как приготовить свиные рёбра в соусе барбекю.
Свиные рёбра в соусе барбекю Фёдора Тардатьяна Шеф-повар и совладелец Ferma & Williamsburg и Farmer’s Diner Фёдор Тардатьян рассказал, как приготовить свиные рёбра в соусе барбекю.
Завтраки в Saxon + Parole, три новых «Марукамэ», открытие Jerome & Patrice Ресторан Cheapside Josper Bistro от владельцев «Кофемании», новое меню в Montalto, свиные рёбра в Farmer's Diner — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Завтраки в Saxon + Parole, три новых «Марукамэ», открытие Jerome & Patrice Ресторан Cheapside Josper Bistro от владельцев «Кофемании», новое меню в Montalto, свиные рёбра в Farmer's Diner — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров Новый проект Уильяма Ламберти, рыбный ресторан создателей Torro Grill, Saxon + Parole, Krispy Kreme и Dippin' Dots в Москве — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.