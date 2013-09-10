Завтраки в Saxon + Parole, три новых «Марукамэ», открытие Jerome & Patrice Ресторан Cheapside Josper Bistro от владельцев «Кофемании», новое меню в Montalto, свиные рёбра в Farmer's Diner — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.