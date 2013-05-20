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Новости

Разработчик Mozilla Firefox запустил собственный файлообменник

Для защиты в Firefox Send использовали сквозное шифрование

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Новости

Разработчик Mozilla Firefox запустил собственный файлообменник Для защиты в Firefox Send использовали сквозное шифрование

Новости

Pipe позволит пользователям Facebook обмениваться гигабайтами данных

Каким образом монетизировать приложение, разработчики пока не решили

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Новости

Pipe позволит пользователям Facebook обмениваться гигабайтами данных Каким образом монетизировать приложение, разработчики пока не решили

Новости

Файлообменник RapidShare на грани закрытия

Он сократил большую часть сотрудников и почти потерял аудиторию

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Новости

Файлообменник RapidShare на грани закрытия Он сократил большую часть сотрудников и почти потерял аудиторию