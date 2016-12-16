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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Госдуму внесли законопроект о блокировке порочащей информации

Сейчас судебные приставы могут только штрафовать за неисполнение требования об удалении такой информации, но не требовать ее заблокировать

В Госдуму внесли законопроект о блокировке порочащей информации

В России создадут структуру для защиты должников от коллекторов

Для этого также учредят новую должность

В России создадут структуру для защиты должников от коллекторов

В ФССП рассказали о 1,6 миллиона россиян с ограничениями на выезд за границу

Они не могут покинуть страну из-за долгов

В ФССП рассказали о 1,6 миллиона россиян с ограничениями на выезд за границу

Минэкономразвития пообещало защитить клиентов банков от списаний по чужим долгам

Ведомство разрабатывает поправки к законодательству

Минэкономразвития пообещало защитить клиентов банков от списаний по чужим долгам

В Москве проводится рейд против водителей-должников

Самых злостных неплательщиков могут лишить автомобилей

В Москве проводится рейд против водителей-должников