В Госдуму внесли законопроект о блокировке порочащей информации
Сейчас судебные приставы могут только штрафовать за неисполнение требования об удалении такой информации, но не требовать ее заблокировать
В России создадут структуру для защиты должников от коллекторов
Для этого также учредят новую должность
В ФССП рассказали о 1,6 миллиона россиян с ограничениями на выезд за границу
Они не могут покинуть страну из-за долгов
Минэкономразвития пообещало защитить клиентов банков от списаний по чужим долгам
Ведомство разрабатывает поправки к законодательству
В Москве проводится рейд против водителей-должников
Самых злостных неплательщиков могут лишить автомобилей