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В Музее кино откроется выставка, посвященная 100-летию Федерико Феллини
На ней представят архивные материалы со съемок, а также письма и рисунки режиссера
Новости
В Музее кино откроется выставка, посвященная 100-летию Федерико Феллини На ней представят архивные материалы со съемок, а также письма и рисунки режиссера
Новости
К 100-летию Феллини в российских кинотеатрах покажут «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной»
В оригинале и с русскими субтитрами
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К 100-летию Феллини в российских кинотеатрах покажут «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной» В оригинале и с русскими субтитрами
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В «Авиапарке» бесплатно покажут фильмы Феллини
Фильм «Сладкая жизнь» будут показывать весь день
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В «Авиапарке» бесплатно покажут фильмы Феллини Фильм «Сладкая жизнь» будут показывать весь день
Выходные в городе
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Выходные в городе