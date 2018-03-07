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Новости

В Музее кино откроется выставка, посвященная 100-летию Федерико Феллини

На ней представят архивные материалы со съемок, а также письма и рисунки режиссера

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Новости

В Музее кино откроется выставка, посвященная 100-летию Федерико Феллини На ней представят архивные материалы со съемок, а также письма и рисунки режиссера

Новости

К 100-летию Феллини в российских кинотеатрах покажут «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной»

В оригинале и с русскими субтитрами

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Новости

К 100-летию Феллини в российских кинотеатрах покажут «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной» В оригинале и с русскими субтитрами

Новости

В «Авиапарке» бесплатно покажут фильмы Феллини

Фильм «Сладкая жизнь» будут показывать весь день

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Новости

В «Авиапарке» бесплатно покажут фильмы Феллини Фильм «Сладкая жизнь» будут показывать весь день

Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk
Выходные в городе
Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk Чем заняться в праздничные дни в Москве
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Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk
Выходные в городе

Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk Чем заняться в праздничные дни в Москве