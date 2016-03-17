Новости
Дом Шехтеля с петушком выставили на аукцион Это одно из двух сохранившихся зданий архитектора
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В Мещанском районе собирают подписи для спасения кинотеатра «Форум»
Здание заброшено и частично разрушено пожаром
Новости
В Мещанском районе собирают подписи для спасения кинотеатра «Форум» Здание заброшено и частично разрушено пожаром
Город
В Москве появятся улицы Дельвига и Баратынского
Так решено назвать улицы, расположенные рядом с улицей Петра Вяземского, друзьями которого были некоторые из этих поэтов
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