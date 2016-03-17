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Новости

Дом Шехтеля с петушком выставили на аукцион

Это одно из двух сохранившихся зданий архитектора

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Новости

Дом Шехтеля с петушком выставили на аукцион Это одно из двух сохранившихся зданий архитектора

Новости

В Мещанском районе собирают подписи для спасения кинотеатра «Форум»

Здание заброшено и частично разрушено пожаром

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Новости

В Мещанском районе собирают подписи для спасения кинотеатра «Форум» Здание заброшено и частично разрушено пожаром

Город

В Москве появятся улицы Дельвига и Баратынского

Так решено назвать улицы, расположенные рядом с улицей Петра Вяземского, друзьями которого были некоторые из этих поэтов

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Город

В Москве появятся улицы Дельвига и Баратынского Так решено назвать улицы, расположенные рядом с улицей Петра Вяземского, друзьями которого были некоторые из этих поэтов