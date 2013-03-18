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Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от Facebook
Облако знаний
Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от FacebookFacebook запускает приложение-ридер Paper. Но на рынке уже есть несколько подобных агрегаторов новостей. H&F выяснил, что на нём изменится.
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Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от Facebook
Облако знаний

Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от Facebook Facebook запускает приложение-ридер Paper. Но на рынке уже есть несколько подобных агрегаторов новостей. H&F выяснил, что на нём изменится.

Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостей
Облако знаний
Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостейДеловому человеку некогда просматривать множество сайтов, газет и журналов, но оставаться в курсе событий ему необходимо. H&F выбрал пять удобных приложений, которые позволяют не отстать от жизни.
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Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостей
Облако знаний

Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостей Деловому человеку некогда просматривать множество сайтов, газет и журналов, но оставаться в курсе событий ему необходимо. H&F выбрал пять удобных приложений, которые позволяют не отстать от жизни.

Новости

Рынок готовится к закрытию Google Reader

Продукты-конкуренты набирают обороты

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Новости

Рынок готовится к закрытию Google Reader Продукты-конкуренты набирают обороты

Новости

Отголоски закрытия Google Reader: читалка Feedly получила полмиллиона юзеров

Закрытие Google Reader помогло конкурентам

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Новости

Отголоски закрытия Google Reader: читалка Feedly получила полмиллиона юзеров Закрытие Google Reader помогло конкурентам