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Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от FacebookFacebook запускает приложение-ридер Paper. Но на рынке уже есть несколько подобных агрегаторов новостей. H&F выяснил, что на нём изменится.
Облако знаний
Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от Facebook Facebook запускает приложение-ридер Paper. Но на рынке уже есть несколько подобных агрегаторов новостей. H&F выяснил, что на нём изменится.
Облако знаний
Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостейДеловому человеку некогда просматривать множество сайтов, газет и журналов, но оставаться в курсе событий ему необходимо. H&F выбрал пять удобных приложений, которые позволяют не отстать от жизни.
Облако знаний
Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостей Деловому человеку некогда просматривать множество сайтов, газет и журналов, но оставаться в курсе событий ему необходимо. H&F выбрал пять удобных приложений, которые позволяют не отстать от жизни.
Новости
Рынок готовится к закрытию Google Reader Продукты-конкуренты набирают обороты
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Отголоски закрытия Google Reader: читалка Feedly получила полмиллиона юзеров
Закрытие Google Reader помогло конкурентам
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