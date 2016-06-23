Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
На ВДНХ пройдёт фестиваль деревенской еды и кукурузы
На фестивале можно будет попробовать кукурузный смузи и научиться готовить кролика
В «Парке ремёсел» на ВДНХ пройдёт фестиваль клубники
В эти дни запустят мастер-классы и гастрономические туры по рынку