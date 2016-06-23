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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

На ВДНХ пройдёт фестиваль деревенской еды и кукурузы

На фестивале можно будет попробовать кукурузный смузи и научиться готовить кролика

На ВДНХ пройдёт фестиваль деревенской еды и кукурузы

В «Парке ремёсел» на ВДНХ пройдёт фестиваль клубники

В эти дни запустят мастер-классы и гастрономические туры по рынку

В «Парке ремёсел» на ВДНХ пройдёт фестиваль клубники