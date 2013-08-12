Выходные в городе
Планы на выходные: 16−18 августаВыставка бездомных животных, фестиваль городского искусства Most, день ресторанов, «пионерская» ночь и закрытие Чемпионата мира по лёгкой атлетике в числе приметных событий этих выходных.
Выходные в городе
Планы на выходные: 16−18 августа Выставка бездомных животных, фестиваль городского искусства Most, день ресторанов, «пионерская» ночь и закрытие Чемпионата мира по лёгкой атлетике в числе приметных событий этих выходных.
События недели
События недели: Выставка велосипедов, пикник плюшевых медведей, ночь «Теории большого взрыва»Дайджест городских событий этой недели: фестиваль уличной культуры Most, afterparty Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели