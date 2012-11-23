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Gala: Как устроен спектакль, в котором любители танцуют с артистами балета
Театр
Gala: Как устроен спектакль, в котором любители танцуют с артистами балета«Повторять за профессионалами не надо — танцуйте как чувствуете»
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Gala: Как устроен спектакль, в котором любители танцуют с артистами балета
Театр

Gala: Как устроен спектакль, в котором любители танцуют с артистами балета «Повторять за профессионалами не надо — танцуйте как чувствуете»

Выходные в городе: 23−25 ноября
События
Выходные в городе: 23−25 ноябряОткрытие рождественской деревни, Софи Эллис Бекстор и Basement Jaxx на фестивале Art of Live, «Эксперименты Джона Кейджа», фотографии африканских зверей и несколько заметных вечеринок.
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Выходные в городе: 23−25 ноября
События

Выходные в городе: 23−25 ноября Открытие рождественской деревни, Софи Эллис Бекстор и Basement Jaxx на фестивале Art of Live, «Эксперименты Джона Кейджа», фотографии африканских зверей и несколько заметных вечеринок.