Театр
Gala: Как устроен спектакль, в котором любители танцуют с артистами балета«Повторять за профессионалами не надо — танцуйте как чувствуете»
Театр
Gala: Как устроен спектакль, в котором любители танцуют с артистами балета «Повторять за профессионалами не надо — танцуйте как чувствуете»
События
Выходные в городе: 23−25 ноябряОткрытие рождественской деревни, Софи Эллис Бекстор и Basement Jaxx на фестивале Art of Live, «Эксперименты Джона Кейджа», фотографии африканских зверей и несколько заметных вечеринок.
События