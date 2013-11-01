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Свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи
Свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи Шеф-повар петербургского кафе «Общество чистых тарелок» Александр Берковский рассказал The Village, как приготовить свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи.
Свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи

Свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи
Шеф-повар петербургского кафе «Общество чистых тарелок» Александр Берковский рассказал The Village, как приготовить свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи.