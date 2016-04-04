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Новости

«Аптекарский огород» просит посетителей поддержать фестиваль цветов, который должен пройти осенью

Из-за вынужденного карантина ботанический сад лишился дохода

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Новости

«Аптекарский огород» просит посетителей поддержать фестиваль цветов, который должен пройти осенью Из-за вынужденного карантина ботанический сад лишился дохода

Weekend

В Москве пройдет шестой фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show

В фестивале примут участие дизайнеры из российских и зарубежных городов

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Weekend

В Москве пройдет шестой фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show В фестивале примут участие дизайнеры из российских и зарубежных городов

Новости парков

В «Аптекарском огороде» пройдёт фестиваль цветов

Фестиваль продлится с 16 апреля до 29 мая

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Новости парков

В «Аптекарском огороде» пройдёт фестиваль цветов Фестиваль продлится с 16 апреля до 29 мая