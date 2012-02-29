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Московский зоопарк подготовил концепцию своего филиала

Филиал зопарка площадью 347 гектар появится в Новой Москве

Московский зоопарк подготовил концепцию своего филиала
Филиал зопарка площадью 347 гектар появится в Новой Москве

Сеть кафе «Жан-Жак» открыла филиал в Лондоне

Jean-Jacques Brasserie & Wine Bar находится в двух минутах ходьбы от площади Soho Square

Сеть кафе «Жан-Жак» открыла филиал в Лондоне
Jean-Jacques Brasserie & Wine Bar находится в двух минутах ходьбы от площади Soho Square

Составные части: Сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из «Филиала»
Составные части: Сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из «Филиала» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из кафе Filial.
Составные части: Сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из «Филиала»

Составные части: Сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из «Филиала»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из кафе Filial.