Составные части29 февраля 2012
Составные части: Сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из «Филиала» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из кафе Filial.
Тортилья
Запеченная индейка
Сыр бри
Шпинат
Чатни из красной смородины
Соус песто из рукколы
ХОСЕ ЛАРРЕА
Шеф-повар кафе Filial
«В отличие от „Пропаганды“, „Люди как люди“ и „Кризиса жанра“, Filial больше про еду. Поэтому новые блюда здесь появляются гораздо чаще. Вот и сэндвич с запечённой индейкой и сыром бри появился у нас совсем недавно.
Во всех наших заведениях мы уделяем большое внимание подбору продуктов и технологии приготовления. Обжариваем тортилью и запекаем индейку непосредственно перед подачей и подаем со свежим шпинатом. А соусы готовим сами. В этом сэндвиче, например, это чатни из красной смородины и песто из рукколы. Всю зелень мы подаем отдельно, чтобы гость ее положил либо внутрь сэндвича, либо как салат, отдельно».
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Комментарии
сендвич на все 100! объедение)
жаль шеф Ларреа больше не во главе кухни
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