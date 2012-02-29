«В отличие от „Пропаганды“, „Люди как люди“ и „Кризиса жанра“, Filial больше про еду. Поэтому новые блюда здесь появляются гораздо чаще. Вот и сэндвич с запечённой индейкой и сыром бри появился у нас совсем недавно.

Во всех наших заведениях мы уделяем большое внимание подбору продуктов и технологии приготовления. Обжариваем тортилью и запекаем индейку непосредственно перед подачей и подаем со свежим шпинатом. А соусы готовим сами. В этом сэндвиче, например, это чатни из красной смородины и песто из рукколы. Всю зелень мы подаем отдельно, чтобы гость ее положил либо внутрь сэндвича, либо как салат, отдельно».