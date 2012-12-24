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На «Яндекс.Маркете» начали торговать акциями
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Менять ли валюту тем, кто собирается в отпускНа этой неделе евро и доллар продолжили расти. The Village узнал, стоит ли сейчас их покупать тем, кто собирается за границу в августе
Менять ли валюту тем, кто собирается в отпуск На этой неделе евро и доллар продолжили расти. The Village узнал, стоит ли сейчас их покупать тем, кто собирается за границу в августе
Сервис знакомств Mamba выставили на продажу
Mail.Ru Group планирует продать свою долю в сервисе знакомств
Сервис знакомств Mamba выставили на продажу Mail.Ru Group планирует продать свою долю в сервисе знакомств
Не психуй: Как тратить деньги в тяжёлые временаThe Village рассказывает, что лучше купить на дешёвый рубль — акцию российской компании или автомобиль
Не психуй: Как тратить деньги в тяжёлые времена The Village рассказывает, что лучше купить на дешёвый рубль — акцию российской компании или автомобиль
Эксперты: Как налог с продаж повлияет на потребителей, бизнесменов и экономику РоссииПрезидент согласился на возвращение налога с продаж. The Village попросил аналитиков оценить последствия введения этого налога
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Акции протеста: Куда сейчас вкладываются инвесторыНа российском рынке царит неопределённость. H&F выяснил, какие компании и активы профессиональные инвесторы считают перспективными в это тревожное для экономики время.
Акции протеста: Куда сейчас вкладываются инвесторы На российском рынке царит неопределённость. H&F выяснил, какие компании и активы профессиональные инвесторы считают перспективными в это тревожное для экономики время.
Компания «Финам» продала 30% акций интернет-проекта Banki.ru за $6 млн
Долю в проекте выкупил недавно сформированный фонд Russia Partners Technology Fund
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«Одноклассники» могли потерять $1,6 млн за три дня в офлайне«Одноклассники» могли потерять $1,6 млн за три дня в офлайне