Чем занимаются начальники, которых не было раньше Что нужно, чтобы стать бизнес-оунером, нью-бизом или директором по инновациям
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Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.