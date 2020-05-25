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Россия установила пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Природа очистилась недостаточно

Россия установила пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Природа очистилась недостаточно