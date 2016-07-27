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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличены интервалы движения поездов

Очевидцы сообщают о сохранении задержек

На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличены интервалы движения поездов

Центральный участок фиолетовой ветки метро могут закрыть 11 декабря

Работа участка возобновится 12 декабря в 5:30 утра

Центральный участок фиолетовой ветки метро могут закрыть 11 декабря

Центральный участок фиолетовой ветки метро закроют 16 октября

Для пассажиров будут закрыты станции «Пушкинская», «Кузнецкий Мост» и «Китай-город»

Центральный участок фиолетовой ветки метро закроют 16 октября

На участке фиолетовой ветки метро не ходят поезда (обновлено)

По предварительной информации, там произошёл инцидент с пассажиром

На участке фиолетовой ветки метро не ходят поезда (обновлено)