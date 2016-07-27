На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличены интервалы движения поездов
Очевидцы сообщают о сохранении задержек
Центральный участок фиолетовой ветки метро могут закрыть 11 декабря
Работа участка возобновится 12 декабря в 5:30 утра
Центральный участок фиолетовой ветки метро закроют 16 октября
Для пассажиров будут закрыты станции «Пушкинская», «Кузнецкий Мост» и «Китай-город»
На участке фиолетовой ветки метро не ходят поезда (обновлено)
По предварительной информации, там произошёл инцидент с пассажиром