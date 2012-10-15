Транспорт
Московское метро обрело новую схему
В народном голосовании за новую схему метро победила Студия Лебедева, а фирменный стиль парка Горького экспертиза признала оригинальным.
Транспорт
Московское метро обрело новую схему В народном голосовании за новую схему метро победила Студия Лебедева, а фирменный стиль парка Горького экспертиза признала оригинальным.
Общественные пространства
Студию Лебедева обвинили в плагиате стиля парка Горького
В сети распространились изображения фирменного стиля Национальных парков Нью-Йорка, элементы которого повторяют логотип парка Горького.
Общественные пространства
Студию Лебедева обвинили в плагиате стиля парка Горького В сети распространились изображения фирменного стиля Национальных парков Нью-Йорка, элементы которого повторяют логотип парка Горького.
Парк Горького
Студия Лебедева разработала фирменный стиль для Парка ГорькогоСтудия Лебедева разработала визуальный стиль для Парка Горького, где во всех словах можно найти скрытые символы.
Парк Горького