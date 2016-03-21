вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

FixTaxi запустили приложение для сравнения цен на такси

Его можно использовать более чем в 100 городах в России, Казахстане, Белоруссии и Украине

0
Новости

FixTaxi запустили приложение для сравнения цен на такси Его можно использовать более чем в 100 городах в России, Казахстане, Белоруссии и Украине

Новости

Интернет-магазин продуктов и товаров повседневного спроса «Прозапас»

Сервис продает товары «со значительной скидкой»

3
Новости

Интернет-магазин продуктов и товаров повседневного спроса «Прозапас» Сервис продает товары «со значительной скидкой»

Транспорт

В России запустили сервис заказа такси по цене клиента

Приложение указывает рекомендованную стоимость поездки, в зависимости от расстояния, при этом клиент может предложить альтернативную цену

2
Транспорт

В России запустили сервис заказа такси по цене клиента Приложение указывает рекомендованную стоимость поездки, в зависимости от расстояния, при этом клиент может предложить альтернативную цену