Новости
FixTaxi запустили приложение для сравнения цен на такси
Его можно использовать более чем в 100 городах в России, Казахстане, Белоруссии и Украине
Новости
FixTaxi запустили приложение для сравнения цен на такси Его можно использовать более чем в 100 городах в России, Казахстане, Белоруссии и Украине
Новости
Интернет-магазин продуктов и товаров повседневного спроса «Прозапас»
Сервис продает товары «со значительной скидкой»
Новости
Интернет-магазин продуктов и товаров повседневного спроса «Прозапас» Сервис продает товары «со значительной скидкой»
Транспорт
В России запустили сервис заказа такси по цене клиента
Приложение указывает рекомендованную стоимость поездки, в зависимости от расстояния, при этом клиент может предложить альтернативную цену
Транспорт