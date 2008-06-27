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Барселона - 10 желаний В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.

Барселона - 10 желаний
В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.

История блошиного рынка Парижа «Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами»

История блошиного рынка Парижа
«Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами»