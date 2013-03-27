Новости
Борьба с невидимой рекламой, разводы из-за мессенджеров и развитие «Яндекса»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Борьба с невидимой рекламой, разводы из-за мессенджеров и развитие «Яндекса» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Скидки в «Яндекс.Маркете», новая фриланс-биржа и влияние религии на доходы
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Скидки в «Яндекс.Маркете», новая фриланс-биржа и влияние религии на доходы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Инвестиции в «антифотошоп», брендирование «Одноклассников» и «ВКонтакте» без музыки
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Инвестиции в «антифотошоп», брендирование «Одноклассников» и «ВКонтакте» без музыки Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Облако знаний
Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от FacebookFacebook запускает приложение-ридер Paper. Но на рынке уже есть несколько подобных агрегаторов новостей. H&F выяснил, что на нём изменится.
Облако знаний
Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от Facebook Facebook запускает приложение-ридер Paper. Но на рынке уже есть несколько подобных агрегаторов новостей. H&F выяснил, что на нём изменится.
Новости
За два года сервис для чтения новостей Flipboard подорожал в четыре раза
Сейчас стоимость компании оценивается уже в $800 млн
Новости
За два года сервис для чтения новостей Flipboard подорожал в четыре раза Сейчас стоимость компании оценивается уже в $800 млн
Облако знаний
Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостейДеловому человеку некогда просматривать множество сайтов, газет и журналов, но оставаться в курсе событий ему необходимо. H&F выбрал пять удобных приложений, которые позволяют не отстать от жизни.
Облако знаний
Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостей Деловому человеку некогда просматривать множество сайтов, газет и журналов, но оставаться в курсе событий ему необходимо. H&F выбрал пять удобных приложений, которые позволяют не отстать от жизни.
Успех дня
За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человекЗа две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек
Успех дня