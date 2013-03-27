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Новости

Борьба с невидимой рекламой, разводы из-за мессенджеров и развитие «Яндекса»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Борьба с невидимой рекламой, разводы из-за мессенджеров и развитие «Яндекса» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Скидки в «Яндекс.Маркете», новая фриланс-биржа и влияние религии на доходы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Скидки в «Яндекс.Маркете», новая фриланс-биржа и влияние религии на доходы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Инвестиции в «антифотошоп», брендирование «Одноклассников» и «ВКонтакте» без музыки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Инвестиции в «антифотошоп», брендирование «Одноклассников» и «ВКонтакте» без музыки Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от Facebook
Облако знаний
Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от FacebookFacebook запускает приложение-ридер Paper. Но на рынке уже есть несколько подобных агрегаторов новостей. H&F выяснил, что на нём изменится.
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Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от Facebook
Облако знаний

Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от Facebook Facebook запускает приложение-ридер Paper. Но на рынке уже есть несколько подобных агрегаторов новостей. H&F выяснил, что на нём изменится.

Новости

За два года сервис для чтения новостей Flipboard подорожал в четыре раза

Сейчас стоимость компании оценивается уже в $800 млн

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Новости

За два года сервис для чтения новостей Flipboard подорожал в четыре раза Сейчас стоимость компании оценивается уже в $800 млн

Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостей
Облако знаний
Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостейДеловому человеку некогда просматривать множество сайтов, газет и журналов, но оставаться в курсе событий ему необходимо. H&F выбрал пять удобных приложений, которые позволяют не отстать от жизни.
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Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостей
Облако знаний

Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостей Деловому человеку некогда просматривать множество сайтов, газет и журналов, но оставаться в курсе событий ему необходимо. H&F выбрал пять удобных приложений, которые позволяют не отстать от жизни.

Успех дня
За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человекЗа две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек
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Успех дня

За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек

Новости

Новостной агрегатор Flipboard добавил возможность создания журнала

Каждый пользователь сможет выбирать свой контент и делиться им с другими

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Новости

Новостной агрегатор Flipboard добавил возможность создания журнала Каждый пользователь сможет выбирать свой контент и делиться им с другими