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За рекламу услуг проституток планируют наказывать тюремным сроком до 5 лет
Причиной тому послужило агрессивное распространение журналов «Флирт», с которым Роскомнадзор уже не справляется
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За рекламу услуг проституток планируют наказывать тюремным сроком до 5 лет Причиной тому послужило агрессивное распространение журналов «Флирт», с которым Роскомнадзор уже не справляется
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Суд постановил закрыть журнал «Флирт в большом городе»
Его фактическое содержание разошлось с тем, что издатели указали при регистрации
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