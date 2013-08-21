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Новости

За рекламу услуг проституток планируют наказывать тюремным сроком до 5 лет

Причиной тому послужило агрессивное распространение журналов «Флирт», с которым Роскомнадзор уже не справляется

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Новости

За рекламу услуг проституток планируют наказывать тюремным сроком до 5 лет Причиной тому послужило агрессивное распространение журналов «Флирт», с которым Роскомнадзор уже не справляется

Новости

Суд постановил закрыть журнал «Флирт в большом городе»

Его фактическое содержание разошлось с тем, что издатели указали при регистрации

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Новости

Суд постановил закрыть журнал «Флирт в большом городе» Его фактическое содержание разошлось с тем, что издатели указали при регистрации