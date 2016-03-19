Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии Как выбрать самые выгодные условия и почему не стоит брать с собой игрушки на батарейках
Крушение Boeing 737 под Ростовом-на-Дону могло произойти по замыслу пилота
По данным расследования, он сам привёл стабилизатор в режим пике
МАК назвал причину крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Пилоты не смогли адекватно отреагировать на энергичное снижение лайнера в сложных метеоусловиях, из-за чего он столкнулся с землёй
Основной версией крушения Boeing в Ростове стала ошибка пилотов
Это показали результаты расшифровки чёрных ящиков
В России начали проверку всех лоукостеров
Усиление контроля связано с крушением самолёта в Ростове-на-Дону
Названа новая версия крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Предполагается, что пилоты не смогли справиться с замёрзшим рулём высоты
При крушении самолёта в Ростове-на-Дону погибли 62 человека (обновлено)
Пассажирский лайнер выполнял рейс Дубай — Ростов-на-Дону