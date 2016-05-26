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Архитектура
Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространство
The Village узнал о прошлом и будущем исторического здания на Балчуге
Архитектура
Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространство
The Village узнал о прошлом и будущем исторического здания на Балчуге
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