Новости
Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок
Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара
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Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара
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Совладельцы «Двух палочек» откроют ресторанный комплекс в Нью-Йорке
В его создание придётся вложить около $10 млн. Ещё $5 млн потребуются для оплаты аренды помещения на Таймс-сквер
Новости
Совладельцы «Двух палочек» откроют ресторанный комплекс в Нью-Йорке В его создание придётся вложить около $10 млн. Ещё $5 млн потребуются для оплаты аренды помещения на Таймс-сквер
Менеджмент
Новые питерские: Как рестораторы из Ginza, Food Retail и Global Point покорили МосквуСтоличные рестораторы острят, что лучшие места в городе заняли заведения из Петербурга. Шутки шутками, но питерские компании и правда оккупировали рынок общепита. H&F рассказывает историю экспансии.
Менеджмент