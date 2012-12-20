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Новости

Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок

Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара

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Новости

Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара

Новости

Совладельцы «Двух палочек» откроют ресторанный комплекс в Нью-Йорке

В его создание придётся вложить около $10 млн. Ещё $5 млн потребуются для оплаты аренды помещения на Таймс-сквер

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Новости

Совладельцы «Двух палочек» откроют ресторанный комплекс в Нью-Йорке В его создание придётся вложить около $10 млн. Ещё $5 млн потребуются для оплаты аренды помещения на Таймс-сквер

Новые питерские: Как рестораторы из Ginza, Food Retail и Global Point покорили Москву
Менеджмент
Новые питерские: Как рестораторы из Ginza, Food Retail и Global Point покорили МосквуСтоличные рестораторы острят, что лучшие места в городе заняли заведения из Петербурга. Шутки шутками, но питерские компании и правда оккупировали рынок общепита. H&F рассказывает историю экспансии.
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Новые питерские: Как рестораторы из Ginza, Food Retail и Global Point покорили Москву
Менеджмент

Новые питерские: Как рестораторы из Ginza, Food Retail и Global Point покорили Москву Столичные рестораторы острят, что лучшие места в городе заняли заведения из Петербурга. Шутки шутками, но питерские компании и правда оккупировали рынок общепита. H&F рассказывает историю экспансии.