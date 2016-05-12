Форекс-дилеры «Альпари», «Телетрейд» и «Форекс Клуб» лишились лицензий
Центробанк выявил нарушения законодательства о ценных бумагах
В России легализовали работу местных форекс-дилеров
Первыми право полноценно работать на местном рынке получили «Финам Форекс», TeleTrade и «ТрастФорекс»
Одного из крупнейших в России форекс-дилеров заподозрили в мошенничестве
Предполагается, что сотрудники TeleTrade похитили сотни миллионов рублей у нескольких тысяч клиентов, решивших сыграть на бирже
Форекс-дилеров обяжут выплачивать компенсации неквалифицированным клиентам
Участники рынка выступают против такого подхода