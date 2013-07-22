Новости
В России может появиться понятие «семейной собственности»
Она не сможет быть отчуждена у владельцев ни при каких обстоятельствах, что обеспечит защиту прав родственников на ту или иную собственность всей семьи
Новости
В России может появиться понятие «семейной собственности» Она не сможет быть отчуждена у владельцев ни при каких обстоятельствах, что обеспечит защиту прав родственников на ту или иную собственность всей семьи
Hopes & Fears
Цифровой пароход: Почему в России больше не появятся «Яндекс» и «ВКонтакте»Появление хакерских команд, способных конкурировать с глобальными компаниями, возможно только в свободном интернете. Основатель Look At Media Алексей Амётов объясняет, почему это обязательное условие.
Hopes & Fears