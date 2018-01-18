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«Премия напоминает мне нашего президента»: Кинокритики выбирают победителя «Оскара»
Индустрия
«Премия напоминает мне нашего президента»: Кинокритики выбирают победителя «Оскара»«Голливуд после Харви — зрелище не для слабонервных»
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«Премия напоминает мне нашего президента»: Кинокритики выбирают победителя «Оскара»
Индустрия

«Премия напоминает мне нашего президента»: Кинокритики выбирают победителя «Оскара» «Голливуд после Харви — зрелище не для слабонервных»

Новости

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар»

Больше всего номинаций получила «Форма воды» Гильермо дель Торо

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Новости

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар» Больше всего номинаций получила «Форма воды» Гильермо дель Торо

«Форма воды», «Темные времена», «Карп отмороженный», «Мешок без дна» и «Пианистка»
Фильмы недели
«Форма воды», «Темные времена», «Карп отмороженный», «Мешок без дна» и «Пианистка»4 кинопремьеры и один специальный показ — в обзоре Алисы Таёжной
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«Форма воды», «Темные времена», «Карп отмороженный», «Мешок без дна» и «Пианистка»
Фильмы недели

«Форма воды», «Темные времена», «Карп отмороженный», «Мешок без дна» и «Пианистка» 4 кинопремьеры и один специальный показ — в обзоре Алисы Таёжной