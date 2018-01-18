Индустрия
«Премия напоминает мне нашего президента»: Кинокритики выбирают победителя «Оскара»«Голливуд после Харви — зрелище не для слабонервных»
Индустрия
«Премия напоминает мне нашего президента»: Кинокритики выбирают победителя «Оскара» «Голливуд после Харви — зрелище не для слабонервных»
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«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар»
Больше всего номинаций получила «Форма воды» Гильермо дель Торо
Новости
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар» Больше всего номинаций получила «Форма воды» Гильермо дель Торо
Фильмы недели
«Форма воды», «Темные времена», «Карп отмороженный», «Мешок без дна» и «Пианистка»4 кинопремьеры и один специальный показ — в обзоре Алисы Таёжной
Фильмы недели