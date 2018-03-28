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Франческо Манакорда: «Ценнее быть заинтересованными, чем владеть информацией»
Интервью
Франческо Манакорда: «Ценнее быть заинтересованными, чем владеть информацией»Художественный директор фонда V-A-C — о ГЭС-2, «Генеральной репетиции» и том, как привлечь москвичей совриском
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Франческо Манакорда: «Ценнее быть заинтересованными, чем владеть информацией»
Интервью

Франческо Манакорда: «Ценнее быть заинтересованными, чем владеть информацией» Художественный директор фонда V-A-C — о ГЭС-2, «Генеральной репетиции» и том, как привлечь москвичей совриском