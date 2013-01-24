Менеджмент
Антон Мажирин: Как Free-lance.ru преодолевал кризисВ прошлом году крупнейшую онлайн-биржу фрилансеров в Рунете лихорадило: ушёл один из основателей, доля Mail.ru Group была продана новым инвесторам. Глава компании рассказал, что он предпринимал.
Менеджмент
Антон Мажирин: Как Free-lance.ru преодолевал кризис В прошлом году крупнейшую онлайн-биржу фрилансеров в Рунете лихорадило: ушёл один из основателей, доля Mail.ru Group была продана новым инвесторам. Глава компании рассказал, что он предпринимал.
Новости
Сооснователь Free-lance.ru Василий Воропаев продал долю в компании
Конфликт между основателями завершился разводом
Новости
Сооснователь Free-lance.ru Василий Воропаев продал долю в компании Конфликт между основателями завершился разводом
Кейсы
Дело о разводе: 5 cпособов поссориться со своим партнёромКогда головокружение от первых успехов в бизнесе проходит, начинаются ссоры с партнёром. Сохранить отношения удаётся не всем. H&F проанализировал несколько громких расставаний и выявил их причины.
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