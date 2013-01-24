вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Антон Мажирин: Как Free-lance.ru преодолевал кризис
Менеджмент
Антон Мажирин: Как Free-lance.ru преодолевал кризисВ прошлом году крупнейшую онлайн-биржу фрилансеров в Рунете лихорадило: ушёл один из основателей, доля Mail.ru Group была продана новым инвесторам. Глава компании рассказал, что он предпринимал.
3
Антон Мажирин: Как Free-lance.ru преодолевал кризис
Менеджмент

Антон Мажирин: Как Free-lance.ru преодолевал кризис В прошлом году крупнейшую онлайн-биржу фрилансеров в Рунете лихорадило: ушёл один из основателей, доля Mail.ru Group была продана новым инвесторам. Глава компании рассказал, что он предпринимал.

Новости

Сооснователь Free-lance.ru Василий Воропаев продал долю в компании

Конфликт между основателями завершился разводом

0
Новости

Сооснователь Free-lance.ru Василий Воропаев продал долю в компании Конфликт между основателями завершился разводом

Дело о разводе: 5 cпособов поссориться со своим партнёром
Кейсы
Дело о разводе: 5 cпособов поссориться со своим партнёромКогда головокружение от первых успехов в бизнесе проходит, начинаются ссоры с партнёром. Сохранить отношения удаётся не всем. H&F проанализировал несколько громких расставаний и выявил их причины.
0
Дело о разводе: 5 cпособов поссориться со своим партнёром
Кейсы

Дело о разводе: 5 cпособов поссориться со своим партнёром Когда головокружение от первых успехов в бизнесе проходит, начинаются ссоры с партнёром. Сохранить отношения удаётся не всем. H&F проанализировал несколько громких расставаний и выявил их причины.