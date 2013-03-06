Облако знаний
Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночамH&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.
Облако знаний
Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам H&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.
Эксперимент
FriendsBook: Удастся ли студенткам заработать на прокате книг?Студентки МГУ Елена Шабусова и Ольга Лобанова придумали новый для России формат — платную библиотеку. Пока выручка невелика, но они надеются окупить затраты за год и создать сеть по всей Москве.
Эксперимент