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Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам
Облако знаний
Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночамH&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.
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Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам
Облако знаний

Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам H&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.

FriendsBook: Удастся ли студенткам заработать на прокате книг?
Эксперимент
FriendsBook: Удастся ли студенткам заработать на прокате книг?Студентки МГУ Елена Шабусова и Ольга Лобанова придумали новый для России формат — платную библиотеку. Пока выручка невелика, но они надеются окупить затраты за год и создать сеть по всей Москве.
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FriendsBook: Удастся ли студенткам заработать на прокате книг?
Эксперимент

FriendsBook: Удастся ли студенткам заработать на прокате книг? Студентки МГУ Елена Шабусова и Ольга Лобанова придумали новый для России формат — платную библиотеку. Пока выручка невелика, но они надеются окупить затраты за год и создать сеть по всей Москве.