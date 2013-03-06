FriendsBook: Удастся ли студенткам заработать на прокате книг? Студентки МГУ Елена Шабусова и Ольга Лобанова придумали новый для России формат — платную библиотеку. Пока выручка невелика, но они надеются окупить затраты за год и создать сеть по всей Москве.