Дойти до ручки: Как живут контрол-фрики Москвичи рассказывают о своих привычках всё перепроверять, а психолог и представитель МЧС дают советы, как сделать свою жизнь спокойнее
Дойти до ручки: Как живут контрол-фрики Москвичи рассказывают о своих привычках всё перепроверять, а психолог и представитель МЧС дают советы, как сделать свою жизнь спокойнее
Люди в городе: Участники парада в честь Дня святого Патрика В субботу в парке Горького прошёл парад облачённых в зеленое ирландофилов, а также просто фриков всех мастей, не упускающих возможность показать себя, — отмечали День святого Патрика.