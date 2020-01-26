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В какие сферы уходят самозанятые москвичи

192 тысячи горожан зарегистрировались как фрилансеры

В какие сферы уходят самозанятые москвичи
192 тысячи горожан зарегистрировались как фрилансеры