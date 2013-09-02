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Интерьер недели (Петербург): Офис компании «Фруджет»
Интерьер недели (Петербург): Офис компании «Фруджет» Офис компании «Фруджет», которая занимается импортом и продажей овощей и фруктов, — с цветной итальянской мебелью и керамическими фруктами.
Интерьер недели (Петербург): Офис компании «Фруджет»

Интерьер недели (Петербург): Офис компании «Фруджет»
Офис компании «Фруджет», которая занимается импортом и продажей овощей и фруктов, — с цветной итальянской мебелью и керамическими фруктами.