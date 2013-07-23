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Новости

На территории бизнес-парка «Станколит» появится фуд-маркет с выставочной зоной

Свои точки на маркете планируют открыть 22 гастрономических проекта

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Новости

На территории бизнес-парка «Станколит» появится фуд-маркет с выставочной зоной Свои точки на маркете планируют открыть 22 гастрономических проекта

Новости

В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!»

В программе мероприятия — концерты, инсталляции художников, воркшопы и фуд-маркет

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Новости

В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!» В программе мероприятия — концерты, инсталляции художников, воркшопы и фуд-маркет

Новости

В Food Market 21 на Новом Арбате открылись 11 новых заведений

На фуд-корте начали работу новые точки с десертами, паэльей, пивом, кофе и многим другим

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Новости

В Food Market 21 на Новом Арбате открылись 11 новых заведений На фуд-корте начали работу новые точки с десертами, паэльей, пивом, кофе и многим другим

Новости

В выходные на Даниловском рынке пройдут детская беговелогонка и благотворительный фуд-маркет

Участие в соревнованиях платное, вход на фуд-маркет свободный

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Новости

В выходные на Даниловском рынке пройдут детская беговелогонка и благотворительный фуд-маркет Участие в соревнованиях платное, вход на фуд-маркет свободный

Новости

В торговом центре «Капитолий» откроется летняя площадка «Волна»

Она будет работать до 17 сентября

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Новости

В торговом центре «Капитолий» откроется летняя площадка «Волна» Она будет работать до 17 сентября

Новое в Москве

В «Афимолле» открылся фуд-маркет «Еда вокруг света»

Среди участников маркета Meat & Fish и «Время есть»

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Новое в Москве

В «Афимолле» открылся фуд-маркет «Еда вокруг света» Среди участников маркета Meat & Fish и «Время есть»

Новое место

В Gipsy открывается фуд-маркет Gipsyville

Кроме фуд-корта на территории Gipsy также откроется пляж, цветочный магазин и парикмахерская

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Новое место

В Gipsy открывается фуд-маркет Gipsyville Кроме фуд-корта на территории Gipsy также откроется пляж, цветочный магазин и парикмахерская

«Место 2.0»: Почему акселератор для торговцев уличной едой меняет концепцию
Эксперимент
«Место 2.0»: Почему акселератор для торговцев уличной едой меняет концепциюОрганизаторы проекта «Местная еда» создали обучающую программу для участников фудмаркетов, но концепцию пришлось изменить. Заработает ли вторая версия акселератора — инкубатор?
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«Место 2.0»: Почему акселератор для торговцев уличной едой меняет концепцию
Эксперимент

«Место 2.0»: Почему акселератор для торговцев уличной едой меняет концепцию Организаторы проекта «Местная еда» создали обучающую программу для участников фудмаркетов, но концепцию пришлось изменить. Заработает ли вторая версия акселератора — инкубатор?

Дети улиц: 5 бизнес-планов от создателей новых кафе
Свое место
Дети улиц: 5 бизнес-планов от создателей новых кафеЗавсегдатаи фудмаркетов собрались на фестивале Urban Food на «Стрелке», обсудили перспективы уличной еды и рассказали H&F о своих бизнес-планах.
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Дети улиц: 5 бизнес-планов от создателей новых кафе
Свое место

Дети улиц: 5 бизнес-планов от создателей новых кафе Завсегдатаи фудмаркетов собрались на фестивале Urban Food на «Стрелке», обсудили перспективы уличной еды и рассказали H&F о своих бизнес-планах.