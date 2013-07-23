На территории бизнес-парка «Станколит» появится фуд-маркет с выставочной зоной
Свои точки на маркете планируют открыть 22 гастрономических проекта
На территории бизнес-парка «Станколит» появится фуд-маркет с выставочной зоной Свои точки на маркете планируют открыть 22 гастрономических проекта
В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!»
В программе мероприятия — концерты, инсталляции художников, воркшопы и фуд-маркет
В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!» В программе мероприятия — концерты, инсталляции художников, воркшопы и фуд-маркет
В Food Market 21 на Новом Арбате открылись 11 новых заведений
На фуд-корте начали работу новые точки с десертами, паэльей, пивом, кофе и многим другим
В Food Market 21 на Новом Арбате открылись 11 новых заведений На фуд-корте начали работу новые точки с десертами, паэльей, пивом, кофе и многим другим
В выходные на Даниловском рынке пройдут детская беговелогонка и благотворительный фуд-маркет
Участие в соревнованиях платное, вход на фуд-маркет свободный
В выходные на Даниловском рынке пройдут детская беговелогонка и благотворительный фуд-маркет Участие в соревнованиях платное, вход на фуд-маркет свободный
В торговом центре «Капитолий» откроется летняя площадка «Волна»
Она будет работать до 17 сентября
В торговом центре «Капитолий» откроется летняя площадка «Волна» Она будет работать до 17 сентября
В «Афимолле» открылся фуд-маркет «Еда вокруг света»
Среди участников маркета Meat & Fish и «Время есть»
В «Афимолле» открылся фуд-маркет «Еда вокруг света» Среди участников маркета Meat & Fish и «Время есть»
В Gipsy открывается фуд-маркет Gipsyville
Кроме фуд-корта на территории Gipsy также откроется пляж, цветочный магазин и парикмахерская