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Новости

Fujitsu научилась использовать бумагу как планшет

Серийный запуск разработки назначен на 2014 год

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Новости

Fujitsu научилась использовать бумагу как планшет Серийный запуск разработки назначен на 2014 год