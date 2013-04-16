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Нижний Новгород
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Новости
Fujitsu научилась использовать бумагу как планшет
Серийный запуск разработки назначен на 2014 год
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Новости
Fujitsu научилась использовать бумагу как планшет
Серийный запуск разработки назначен на 2014 год
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