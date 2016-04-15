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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля

Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля
Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы

На Кузнецком Мосту открылся ресторан Moregrill

Во всем меню действует принцип Raw & Grill

На Кузнецком Мосту открылся ресторан Moregrill

В ресторане Spices открыли лавку специй

Тут продают травы, специи и приправы в чистом виде и в смесях

В ресторане Spices открыли лавку специй

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Владельцы Funny Cabany и Be Funny открыли кафе Chicken Run

Основу меню составляют блюда из курицы

Владельцы Funny Cabany и Be Funny открыли кафе Chicken Run