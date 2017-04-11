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«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ
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«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМВ соцсетях грустят о проигрыше национальной сборной Уругваю со счетом 0:3
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«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ
Реакция

«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ В соцсетях грустят о проигрыше национальной сборной Уругваю со счетом 0:3

Что происходит на главной футбольной улице Москвы
Фоторепортаж

Что происходит на главной футбольной улице МосквыThe Village поговорил с иностранцами, продавцами и охранниками стихийной фан-зоны на Никольской

Фоторепортаж

Что происходит на главной футбольной улице Москвы The Village поговорил с иностранцами, продавцами и охранниками стихийной фан-зоны на Никольской

Футбольные хулиганы и ультрас
Люди в городе

Футбольные хулиганы и ультрасДраки в лесу, песни на стадионе и угрозы от полиции

Люди в городе

Футбольные хулиганы и ультрас Драки в лесу, песни на стадионе и угрозы от полиции

«Я скрывала свой пол, чтобы драться с мужчинами на ринге и улицах»
Личный опыт

«Я скрывала свой пол, чтобы драться с мужчинами на ринге и улицах» История 22-летней Татьяны Дваждовой, принципиально не согласной на гендерное разделение в спорте

Личный опыт

«Я скрывала свой пол, чтобы драться с мужчинами на ринге и улицах» История 22-летней Татьяны Дваждовой, принципиально не согласной на гендерное разделение в спорте

Ситуация

Примерно 150 болельщикам запретили посещать футбольные стадионы в России

В случае нарушения запрета им грозит арест на 15 суток

Ситуация

Примерно 150 болельщикам запретили посещать футбольные стадионы в России В случае нарушения запрета им грозит арест на 15 суток