Реакция
«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМВ соцсетях грустят о проигрыше национальной сборной Уругваю со счетом 0:3
Реакция
«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ В соцсетях грустят о проигрыше национальной сборной Уругваю со счетом 0:3
Фоторепортаж
Что происходит на главной футбольной улице МосквыThe Village поговорил с иностранцами, продавцами и охранниками стихийной фан-зоны на Никольской
Фоторепортаж
Что происходит на главной футбольной улице Москвы The Village поговорил с иностранцами, продавцами и охранниками стихийной фан-зоны на Никольской
Личный опыт
«Я скрывала свой пол, чтобы драться с мужчинами на ринге и улицах» История 22-летней Татьяны Дваждовой, принципиально не согласной на гендерное разделение в спорте
Личный опыт
«Я скрывала свой пол, чтобы драться с мужчинами на ринге и улицах» История 22-летней Татьяны Дваждовой, принципиально не согласной на гендерное разделение в спорте
Ситуация
Примерно 150 болельщикам запретили посещать футбольные стадионы в России
В случае нарушения запрета им грозит арест на 15 суток
Ситуация