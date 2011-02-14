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Главное на неделе: события с 14 по 20 февраля Выставка лучших фотографий России Best of Russia 2010, экспозиция грузинских художников «Лицом к лицу» и выставка коллекции новой галереи V-Art gallery

Главное на неделе: события с 14 по 20 февраля
Выставка лучших фотографий России Best of Russia 2010, экспозиция грузинских художников «Лицом к лицу» и выставка коллекции новой галереи V-Art gallery