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Нет, это не первоапрельский розыгрыш
Сделал сам
Тяни резину: Как «Мир галош» дал вторую жизнь старомодному товару
Николай Логиновских нашёл в осенней слякоти идею для бизнеса. H&F узнал, удалось ли екатеринбургскому предпринимателю привить людям привычку носить цветные галоши.
Сделал сам
Тяни резину: Как «Мир галош» дал вторую жизнь старомодному товару
Николай Логиновских нашёл в осенней слякоти идею для бизнеса. H&F узнал, удалось ли екатеринбургскому предпринимателю привить людям привычку носить цветные галоши.
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