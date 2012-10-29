Тяни резину: Как «Мир галош» дал вторую жизнь старомодному товару Николай Логиновских нашёл в осенней слякоти идею для бизнеса. H&F узнал, удалось ли екатеринбургскому предпринимателю привить людям привычку носить цветные галоши.