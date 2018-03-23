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Открытия недели
Новый «Прогресс», кофейня на Бронной и «Мистер Круассан»
Все открытия недели в регулярной подборке The Village
2
Открытия недели
Новый «Прогресс», кофейня на Бронной и «Мистер Круассан»
Все открытия недели в регулярной подборке The Village
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