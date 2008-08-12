Как сделать фаст-фуд полезнее? Ни для кого не секрет, что гамбургеры и прочая «быстрая» еда, содержащая большое количество калорий, соли и сахара, – главная причина ожирения и лишнего веса у детей. Запретить фаст-фуд невозможно, но уменьшить вредное воздействие еды на детей несложно, если компании предлагающие фаст-фуд немного изменят меню. Например, как предлагает Исследовательский Центр Общественных Интересов...