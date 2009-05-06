Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине Украинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине Украинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
Основателя издательского дома GameLand приговорили к обязательным работам за избиение сотрудника
Теперь он должен будет провести 220 часов, занимаясь общественно полезной деятельностью
Gameland запустила русскоязычную версию игрового портала IGN.com
На американскую версию сайта ежемесячно заходят 500 000 жителей России
Офис недели: медиакомпания GameLand Офис медиакомпании GameLand, которой принадлежит журнал "Хулиган"