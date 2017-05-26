«Электротеатр Станиславский» покажет работу над декорациями-трупами для «Гамлета»
За работой в мастерской можно будет следить онлайн и офлайн
«Электротеатр Станиславский» покажет работу над декорациями-трупами для «Гамлета» За работой в мастерской можно будет следить онлайн и офлайн
Министр внутренних дел назвал задержание мальчика на Арбате «изъятием»
Речь идет о ребенке, который декламировал стихи из «Гамлета»
Министр внутренних дел назвал задержание мальчика на Арбате «изъятием» Речь идет о ребенке, который декламировал стихи из «Гамлета»
Мать задержанного в Москве мальчика пожаловалась в полицию на его мачеху
Она обвинила Кристину Скавронски в вовлечении ребенка в попрошайничество
Мать задержанного в Москве мальчика пожаловалась в полицию на его мачеху Она обвинила Кристину Скавронски в вовлечении ребенка в попрошайничество
Органы опеки посетили семью задержанного за чтение стихов мальчика
Отмечается, что претензии могут быть только к организации досуга ребенка
Органы опеки посетили семью задержанного за чтение стихов мальчика Отмечается, что претензии могут быть только к организации досуга ребенка
На мачеху читавшего стихи мальчика составили протокол о неповиновении полиции
Сообщения об аннулировании протокола на отца ребенка, читавшего отрывки из «Гамлета», также опровергли
На мачеху читавшего стихи мальчика составили протокол о неповиновении полиции Сообщения об аннулировании протокола на отца ребенка, читавшего отрывки из «Гамлета», также опровергли
Полиция аннулирует протокол на отца читавшего вслух «Гамлета» ребенка
Накануне на отца 9-летнего ребенка составили протокол за «неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию»