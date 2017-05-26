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«Электротеатр Станиславский» покажет работу над декорациями-трупами для «Гамлета»

За работой в мастерской можно будет следить онлайн и офлайн

«Электротеатр Станиславский» покажет работу над декорациями-трупами для «Гамлета»
За работой в мастерской можно будет следить онлайн и офлайн

Министр внутренних дел назвал задержание мальчика на Арбате «изъятием»

Речь идет о ребенке, который декламировал стихи из «Гамлета»

Министр внутренних дел назвал задержание мальчика на Арбате «изъятием»
Речь идет о ребенке, который декламировал стихи из «Гамлета»

Мать задержанного в Москве мальчика пожаловалась в полицию на его мачеху

Она обвинила Кристину Скавронски в вовлечении ребенка в попрошайничество

Мать задержанного в Москве мальчика пожаловалась в полицию на его мачеху
Она обвинила Кристину Скавронски в вовлечении ребенка в попрошайничество

Органы опеки посетили семью задержанного за чтение стихов мальчика

Отмечается, что претензии могут быть только к организации досуга ребенка

Органы опеки посетили семью задержанного за чтение стихов мальчика
Отмечается, что претензии могут быть только к организации досуга ребенка

На мачеху читавшего стихи мальчика составили протокол о неповиновении полиции

Сообщения об аннулировании протокола на отца ребенка, читавшего отрывки из «Гамлета», также опровергли

На мачеху читавшего стихи мальчика составили протокол о неповиновении полиции
Сообщения об аннулировании протокола на отца ребенка, читавшего отрывки из «Гамлета», также опровергли

Полиция аннулирует протокол на отца читавшего вслух «Гамлета» ребенка

Накануне на отца 9-летнего ребенка составили протокол за «неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию»

Полиция аннулирует протокол на отца читавшего вслух «Гамлета» ребенка
Накануне на отца 9-летнего ребенка составили протокол за «неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию»

В центре Москвы задержали читавшего вслух «Гамлета» 9-летнего ребенка

Задержанного ребенка без родителей увезли в ОВД «Арбат»

В центре Москвы задержали читавшего вслух «Гамлета» 9-летнего ребенка
Задержанного ребенка без родителей увезли в ОВД «Арбат»