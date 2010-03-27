Планы на весну: 13 новых сериалов Ганнибал Лектер и Иисус Христос, Норман Бейтс и Леонардо Да Винчи, клоны, оборотни и инопланетяне в новых сериалах создателей «Остаться в живых», «Героев», «Торчвуда» и «Во все тяжкие».