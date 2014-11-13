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Что делать, если вас увольняют The Village попросил юриста, HR-специалиста и психолога рассказать, что делать в случае потери работы

Что делать, если вас увольняют
The Village попросил юриста, HR-специалиста и психолога рассказать, что делать в случае потери работы