«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето Вот их список
«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето Вот их список
Как научиться убедительно говорить Каждую неделю The Village выбирает одну полезную область знания и предлагает книги, курсы и лекции, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно
Как научиться убедительно говорить Каждую неделю The Village выбирает одну полезную область знания и предлагает книги, курсы и лекции, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно
Комментарий: Филолог Гасан Гусейнов — о митболах, барбершопах и баблти Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, стоит ли вводить в русский язык слово «баблти» и называть тефтели митболами.