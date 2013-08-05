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«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето
«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето Вот их список
«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето

«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето
Вот их список

Как научиться убедительно говорить
Как научиться убедительно говорить Каждую неделю The Village выбирает одну полезную область знания и предлагает книги, курсы и лекции, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно
Как научиться убедительно говорить

Как научиться убедительно говорить
Каждую неделю The Village выбирает одну полезную область знания и предлагает книги, курсы и лекции, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно

Комментарий: Филолог Гасан Гусейнов — о митболах, барбершопах и баблти Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, стоит ли вводить в русский язык слово «баблти» и называть тефтели митболами.

Комментарий: Филолог Гасан Гусейнов — о митболах, барбершопах и баблти
Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, стоит ли вводить в русский язык слово «баблти» и называть тефтели митболами.